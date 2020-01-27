Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин и его ассистент Александр Бойков вошли в тренерский штаб главной национальной команды.
Они продолжат работу в молодёжной сборной. Контракт Брагина в качестве тренера системы Федерации хоккея России (ФХР) продлён до февраля 2022 года. Тренеры Александр Савченков и Анвар Гатиятулин также продолжат работу в штабе сборных команд, сообщает пресс-служба ФХР.
Ранее сборная России по хоккею стала победителем юношеских Олимпийских игр, которые прошли в швейцарской Лозанне. Россияне в финальном матче обыграли команду США со счётом 4:0. Бронзовые медали турнира завоевала сборная Канады, писал NEWS.ru.
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