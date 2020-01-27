https://static.news.ru/photo/c60d07f0-40e4-11ea-bb8b-fa163e074e61_660.jpg Валерий Брагин Фото: fhr.ru

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин и его ассистент Александр Бойков вошли в тренерский штаб главной национальной команды.

Они продолжат работу в молодёжной сборной. Контракт Брагина в качестве тренера системы Федерации хоккея России (ФХР) продлён до февраля 2022 года. Тренеры Александр Савченков и Анвар Гатиятулин также продолжат работу в штабе сборных команд, сообщает пресс-служба ФХР.

Ранее сборная России по хоккею стала победителем юношеских Олимпийских игр, которые прошли в швейцарской Лозанне. Россияне в финальном матче обыграли команду США со счётом 4:0. Бронзовые медали турнира завоевала сборная Канады, писал NEWS.ru.