В Уфе появился мемориал в память о хоккеисте Родионе Амирове

Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Родион Амиров

Мемориал в память о скончавшемся в 21 год хоккеисте Родионе Амирове появился у стен «Уфа-Арены», сообщает ТАСС. Люди несут цветы и мягкие игрушки. Клуб «Салават Юлаев» оформил мемориал после того, как горожане начали приносить цветы в память об Амирове. Здесь выставлены столы, на одном из которых фото хоккеиста, вывешены его игровые свитера с номером 27, также выставлена клюшка нападающего.

Пришедшие проститься с хоккеистом отмечают его талант, трудолюбие, а также обаяние, за которое его все любили.

Я ждала, что Родион будет играть в новом сезоне, надеялась, что он чувствует себя хорошо. Он был одним из любимых моих игроков команды, — рассказала болельщица Аделя Сираева.

Нападающий Родион Амиров скончался 14 августа на 22-м году жизни. О его болезни — опухоли мозга стало известно еще 23 февраля 2022 года. Он проходил курс лечения в Германии, после чего вернулся в Россию. Амиров выступал за клуб «Салават Юлаев», а в 2020 году был задрафтован клубом НХЛ «Торонто Мейпл Лифс». Спортсмен провел 79 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и набрал 18 (10+8) баллов.