В США предложили арестовать Овечкина в ответ на задержание баскетболистки В США предложили арестовать Овечкина в ответ на задержание баскетболистки Грайнер

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Александр Овечкин

Журналист Кит Олберманн в своем Twitter оставил комментарий под постом с роликом корреспондента ESPN, в котором предложил арестовать капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ответ на задержание американской баскетболистки Бриттни Грайнер в России. Ранее американскую баскетболистку обвинили в контрабанде наркотических средств и арестовали в Москве.

Все просто, арестуйте Овечкина, — написал Олберманн.

18 февраля двукратная олимпийская чемпионка США прилетела в Москву из Нью-Йорка. Сотрудники таможни изъяли из ее багажа вейпы с неизвестной жидкостью. Экспертиза показала, что это гашишное масло. 5 марта баскетболистку арестовали.

Ранее болельщики в США выразили свое недовольство участием российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» в Москве. Американцы призвали запретить спортсмену въезд в страну и ввести против него санкции. Некоторые в комментариях к посту Twitter-аккаунта Sportsnet призвали выдать Овечкину «билет в Сибирь».