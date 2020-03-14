https://static.news.ru/photo/d9c7d1be-66df-11ea-94d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: SHL/facebook.com

Федерация хоккея Швеции приняла решение о досрочном завершении национального чемпионата по хоккею.

Остановлены мужские и женские чемпионаты, в них не будут определены победители, сообщает пресс-служба Шведской хоккейной лиги.

Также не произойдёт перемещений команд между дивизионами. Такое решение было принято на заседании, в котором участвовали представители всех лиг.