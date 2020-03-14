Федерация хоккея Швеции приняла решение о досрочном завершении национального чемпионата по хоккею.
Остановлены мужские и женские чемпионаты, в них не будут определены победители, сообщает пресс-служба Шведской хоккейной лиги.
Также не произойдёт перемещений команд между дивизионами. Такое решение было принято на заседании, в котором участвовали представители всех лиг.
Ранее Международная федерация хоккея отменила шесть международных турниров в связи с распространением инфекции коронавируса. Таким образом, не состоятся юниорские чемпионаты мира среди мужчин в группах А и В второго и третьего дивизионов, которые должны были пройти в марте и апреле в Таллине (Эстония), Софии (Болгария), Стамбуле (Турция), Коккельшайере (Люксембург); женские чемпионаты мира в группе В первого дивизиона и группе А второго дивизиона — Катовице (Польша) и Хака (Испания) также в марте и апреле, писал NEWS.ru.