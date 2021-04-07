В организме хоккеиста «Авангарда» нашли следы наркотиков

https://static.news.ru/photo/0798f5d8-97b2-11eb-bcd3-96000091f725_660.jpg Алексей Емелин Фото: hawk.ru

В анализах защитника омского хоккейного клуба «Авангард» Алексея Емелина обнаружены следы наркотиков. Результаты медэкспертизы врачи передали в правоохранительные органы.

В МВД по Татарстану заявили, что намерены разобраться в ситуации.

Результаты экспертизы поступили к нам из медучреждения, в котором нашли следы наркотических веществ. Сейчас по этим результатам мы проводим проверку, — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Если выяснится, что Емелин действительно употреблял наркотики, ему может грозить штраф в размере до пяти тысяч рублей или административный арест до 15 суток.

Самочувствие 34-летнего хоккеиста внезапно ухудшилось 3 апреля после первого матча финала Восточной конференции Кубка Гагарина с «Ак Барсом». У спортсмена поднялась температура. Его госпитализировали с подозрением на коронавирус, но диагноз не подтвердился. Новым диагнозом стал «токсический шок печени». 7 апреля спортсмена перевезли из казанской республиканской больницы в московский НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Там у него диагностировали острую и подострую печёночную недостаточность, после чего стали готовить к трансплантации печени, писал NEWS.ru.