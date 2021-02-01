В Москве закрылся музей хоккея из-за недостатка финансирования

https://static.news.ru/photo/9cdd1010-64a5-11eb-9552-96000091f725_660.jpg Фото: russianhockeymuseum/facebook.com

Музей хоккея в Москве закрыт из-за недостатка финансирования. Об этом учреждение культуры сообщило в соцсетях.

Уже несколько месяцев музей хоккея лишён финансирования. К огромному сожалению, в год 75-летия отечественного хоккея музей, видимо, оказался никому не нужен. Поэтому с 1 февраля 2021 года музей закрыт. Спасибо, что все эти годы были с нами, — говорится на странице музея в Facebook.

Сообщается, что музей существовал с мая 2016 года. Он расположен в здании памятника архитектуры начала ХХ века, построенного по проекту архитектора Константина Мельникова. Музей включает в себя Зал славы отечественного хоккея, экспозицию и пространство для временных выставок.

Ранее сообщалось, что звезда TikTok и рэпер Даня Милохин решил стать хоккеистом, и не просто любителем, а войти в национальную команду. Он обратился к подписчикам и призвал их писать в директ сборной РФ, чтобы блогера туда взяли.

Как писал NEWS.ru, в Баймакском районе Башкирии местные жительницы решили собрать свою хоккейную команду. Соответствующее видео было выложено в социальных сетях.

Так, на лёд бабушки вышли в национальных башкирских костюмах. Умение пенсионерок владеть клюшкой и кататься на коньках повергло пользователей социальных сетей в шок. Многие из них восприняли новую затею жительниц села с настоящим восторгом.