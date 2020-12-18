В Москве представили логотип молодёжного ЧМ-2023 по хоккею

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Губернатор Омской области Александр Бурков поделился впечатлениями от официальной эмблемы молодёжного ЧМ-2023 по хоккею, который был представлен в Москве в Музее хоккея.

Медведь — это очень мудрый и сильный зверь. Этот символ силы и энергии присущ России и Сибири, — сказал Бурков на презентации.

Логотип выполнен в темно-синем цвете, на котором медведь на фоне триколора держит хоккейную клюшку. Над медведем аббревиатура IIHF (Международная федерация хоккея с шайбой). В церемонии также участвовали министр спорта РФ Олег Матыцин, первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Молодёжный чемпионат мира пройдет в двух городах — в Новосибирске и Омске.

Ранее в Федерации хоккея России (ФХР) заявили, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) Лозанны не приведёт к отмене чемпионата мира по хоккею в Санкт-Петербурге, намеченного на 2023 год. Также в федерации отметили, что российские хоккеисты смогут выступить на ближайших крупных турнирах, писал NEWS.ru.