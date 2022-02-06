В МОК отреагировали на отказ канадок выходить на матч ОИ с Россией

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что ситуацию с отказом канадских хоккеисток выходить на площадку с россиянками, пока они не получат результаты утренних тестов на COVID, удалось разрешить за счёт согласия двух команд выйти в масках на матч группового этапа Олимпийских игр в Пекине, сообщает ТАСС. Согласно источнику, канадки не хотели выходить на лёд, так как не были известны результаты тестирования российской команды, в которой ранее был зафиксирован ряд случаев заражения COVID.

На данный момент на Олимпийских играх в Пекине идёт третий период матча группового этапа между сборными Канады и России. Игра была задержана на час. Было принято решение провести матч в масках, чтобы предупредить возможное распространение COVID. К началу третьего периода появились результаты тестов, после чего россиянки и судейская бригада сняли маски.

В предыдущем матче женская сборная России по хоккею проиграла США со счётом 0:5 (0:1, 0:1, 0:3). После двух туров Россия занимает третье место в группе A с тремя очками в активе. На первом месте идёт сборная США.

Зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине начались 4 февраля и завершатся 20 февраля.

Ранее сообщалось, что шесть игроков женской сборной России по хоккею сдали положительные тесты на коронавирус на Олимпийских играх в Пекине. COVID-19 выявили у Ангелины Гончаренко, Ольги Сосиной, Людмилы Беляковой, Екатерины Николаевой, Дианы Фахрутдиновой и Лианы Ганеевой.