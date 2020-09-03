В матче КХЛ заменили арбитров из-за положительного теста на COVID-19

https://static.news.ru/photo/001f819c-eded-11ea-881d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sotiris Dimitropoulos /www.imago-images.de/Global Look Press

КХЛ сообщила о замене судейской бригады на матч между рижским «Динамо» и ХК «Барыс» после того, как тест одного из арбитров на коронавирус показал положительный результат.

У одного из арбитров был выявлен положительный ПЦР, заболевание протекает бессимптомно. Контактная группа была изолирована, — говорится в пресс-релизе КХЛ.

Матч между двумя командами, который начнётся в 17:00 мск, будет судить бригада латвийских арбитров: Андрей Кудряшов, Евгений Гришкевич, Давис Зунде и Кришс Купчус.

Ранее NEWS.ru сообщал, что из-за неподтверждённого диагноза на COVID-19 у нескольких игроков ХК «Амур» не сможет сыграть первые матчи сезона в оптимальном составе.