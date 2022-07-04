Пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв вратаря хоккейной сборной России Ивана Федотова в армию. Он назвал неуместными эмоциональные комментарии на эту тему и посоветовал обратиться за деталями в Минобороны.
Здесь не может быть «человеческих» комментариев, здесь есть закон. В законе у нас есть воинская обязанность. Поэтому здесь какие-то эмоциональные комментарии абсолютно неуместны, — сказал Песков.
Ранее в понедельник появилось фото Федотова в воинской учебной части в Северодвинске Архангельской области.
25-летнего хоккеиста задержали 1 июля в Санкт-Петербурге по инициативе военной прокуратуры. В ведомстве считают, что есть достаточные основания, чтобы считать спортсмена уклонистом от армии.