В Кремле оценили призыв вратаря сборной России по хоккею в армию В Кремле призвали воздержаться от эмоций в отношении призыва вратаря сборной России по хоккею Федотова в армию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иван Федотов

Пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв вратаря хоккейной сборной России Ивана Федотова в армию. Он назвал неуместными эмоциональные комментарии на эту тему и посоветовал обратиться за деталями в Минобороны.

Здесь не может быть «человеческих» комментариев, здесь есть закон. В законе у нас есть воинская обязанность. Поэтому здесь какие-то эмоциональные комментарии абсолютно неуместны, — сказал Песков.

Ранее в понедельник появилось фото Федотова в воинской учебной части в Северодвинске Архангельской области.

25-летнего хоккеиста задержали 1 июля в Санкт-Петербурге по инициативе военной прокуратуры. В ведомстве считают, что есть достаточные основания, чтобы считать спортсмена уклонистом от армии.