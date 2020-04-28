В КХЛ сказали, когда начнётся новый сезон

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал, когда планируют начать сезон.
Пока планируем начать чемпионат 2 сентября, но, конечно, всё зависит от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, — приводит слова Морозова «РБК-Спорт».
Однако лига пока не утвердила список команд, которые будут участвовать в следующем сезоне.
Член совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Крылов считает, что лига не должна пересматривать своё решение о потолке зарплат и увеличивать его до 1,3 млрд рублей, писал NEWS.ru.
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