В КХЛ сказали, когда начнётся новый сезон

https://static.news.ru/photo/23a5e90a-8923-11ea-a105-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал, когда планируют начать сезон.

Пока планируем начать чемпионат 2 сентября, но, конечно, всё зависит от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, — приводит слова Морозова «РБК-Спорт».

Однако лига пока не утвердила список команд, которые будут участвовать в следующем сезоне.

Член совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Крылов считает, что лига не должна пересматривать своё решение о потолке зарплат и увеличивать его до 1,3 млрд рублей, писал NEWS.ru.