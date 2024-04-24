В КХЛ определился обладатель Кубка Гагарина Магнитогорский «Металлург» обыграл «Локомотив» и завоевал Кубок Гагарина

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

«Металлург» из Магнитогорска в заключительном матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл ярославский «Локомотив и завоевал Кубок Гагарина, говорится на официальном сайте турнира. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу магнитогорской команды.

В составе триумфаторов шайбы забросили Денис Зернов и Даниил Вовченко. Общий счет в серии стал 4-0, что позволило хоккеистам из Магнитогорска в третий раз стать обладателями трофея. «Металлург» завоевывал Кубок Гагарина в 2014 и 2016 годах.

Ранее бывший главный тренер сборной РФ Вячеслав Быков заявил, что выход Континентальной хоккейной лиги из-под юрисдикции Федерации хоккея России (ФХР) никак не отразится на уровне или качестве этого вида спорта в стране. Эти две организации и так всегда были самостоятельными, уточнил он.

До этого председатель совета директоров СКА Александр Медведев обвинил хоккейных судей в предвзятом отношении. По его словам, рефери были несправедливы к команде из Санкт-Петербурга на протяжении всего сезона. Некоторые решения судей Медведев назвал нонсенсом.

Кроме того, омский хоккейный клуб «Авангард» объявил о расторжении контракта по соглашению сторон с главным тренером Михаилом Кравцом. Там отметили, что исполняющим обязанности главного тренера стал хоккеист Сергей Звягин.