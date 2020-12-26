Президент IIHF не исключает переноса ЧМ из Минска в Братиславу

https://static.news.ru/photo/6ed8f6c6-4875-11eb-b90d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель ищет замену Белоруссии, где в 2021 году должен состояться чемпионат мира. Среди наиболее вероятных вариантов называют Братиславу или Прагу.

В Белоруссии мировое первенство точно проводиться не будет из-за сложившейся политической обстановки. В ближайшее время об этом будет объявлено официально, утверждает Watson.ch. Фазель, в настоящее время болеющий коронавирусом, намерен после выздоровления посетить Минск, чтобы лично сообщить президенту Белоруссии Александру Лукашенко об отмене чемпионата.

Изначально первенство должно было пройти в Белоруссии и Латвии с 21 мая по 6 июня. Не исключено, что при переносе турнира Чехия и Словакия примут его вместе, так как в Латвии всего одна арена вместительностью 10 тысяч мест.

Ранее стало известно, что IIHF проводит проверку в отношении главы Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова. Проверка была инициирована в связи со смертью белорусского активиста Романа Бондаренко. Ряд СМИ сообщали, что в вечер, когда Бондаренко пострадал при потасовке, в районе драки был замечен человек, внешне похожий на Баскова.

Как сообщал NEWS.ru, жители белорусской столицы вышли на очередные акции протеста 27 декабря. Протестующие решили не проводить централизованные акции протеста, но уже с самого раннего утра вышли на локальные митинги в разных частях города.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись в начале августа. Согласно официальным итогам, победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После их оглашения в стране вспыхнули массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Митингующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы.