В IIHF оценили возможность отмены МЧМ-2022 по хоккею

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что не ощущает беспокойства относительно возможной отмены молодёжного чемпионата мира 2022 года из-за коронавируса. Как он сказал «Чемпионату», в крайнем случае турнир может пройти при пустых трибунах.

У нас нет никаких беспокойств по поводу МЧМ в Эдмонтоне. Сегодня у нас была встреча с оргкомитетом, турнир должен состояться в любом случае. Единственное, что может поменяться — протокол, и матчи могут пройти без зрителей. Но мы проведём этот турнир, — сказал Тардиф.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2022 года пройдёт с 26 декабря по 5 января в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир. На групповой стадии сборная России сыграет в группе B. Её соперниками по квинтету станут команды США, Швеции, Словакии и Швейцарии.

Ранее Федерация хоккея России (ФХР) огласила имена 34 игроков, которые вошли в расширенный состав молодёжной сборной России на чемпионат мира 2022 года. В федерации отметили, что команда соберётся в Новоорске 1 декабря, а с 16 по 25 декабря подложит тренировки в Канаде. Информация появилась на сайте организации.