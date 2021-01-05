В Госдуме ответили на антирусский плакат финского болельщика

https://static.news.ru/photo/6990d4bc-502d-11eb-a651-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andy Devlin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Инцидент с плакатом с надписью «Рюсся свергнуты», который поднял один из болельщиков сборной Финляндии во время матча с российской национальной командой на Молодёжном чемпионате мира по хоккею, прокомментировал депутат Госдумы Игорь Лебедев. Битва за третье место закончилась счётом 4:1.

По словам Лебедева, поведение финского болельщика было оскорбительным, однако фанаты сборной РФ периодически поступают точно так же.

Это обычное поведение среди болельщиков, почти все болельщики высказываются уничижительно и оскорбительно в адрес болельщиков другой страны. Это свойственно всем фанатам: если ты не крикнул ничего в адрес соперника на стадионе, то зря пришёл, — сказал парламентарий порталу Championat.com.

Лебедев заверил, что ничем серьёзным это происшествие не закончится, и призвал не «делать из мухи слона».

Телеведущая и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала поражение молодёжной сборной России от команды Финляндии в матче за третье место. Она назвала последние две встречи национального коллектива настоящим мучением.

Матчи Молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года проходили в канадском городе Эдмонтон при пустых трибунах из-за введённых в стране мер по предотвращению распространения коронавируса. Российская сборная в полуфинале проиграла хозяевам мирового первенства со счётом 0:5. В матче за третье место команда уступила финнам 1:4, сообщал NEWS.ru.