В Финляндии возмутились «нелепым» рейтингом сборной России по хоккею Мэр Тампере: второе место сборной России в рейтинге IIHF выглядит нелепо

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Второе место сборной России в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF) выглядит нелепо и совершенно невероятно, заявил изданию Ilta Sanomat мэр города Тампере Калерво Куммола. По его словам, российские спортсмены из-за отстранения от соревнований не могли подняться так высоко.

За три последних года моей работы (на посту вице-президента IIHF. — NEWS.ru) в 2018–2021 годах Россия выиграла одну бронзовую медаль. Я не знаю, что там происходит, но это выглядит настолько нелепо, что лучше вообще упразднить этот рейтинг, — пожаловался политик.

В итоге российские хоккеисты обогнали сборную Финляндию и уступили первое место чешской команде. Рейтинги обновились после завершения чемпионата мира 26 мая.

В феврале Совет Международной федерации хоккея объявил о недопуске сборной России до участия в соревнованиях под эгидой организации в сезоне-2024/25. Он объяснил такое решение соображениями безопасности, связанными с реинтеграцией национальных и клубных команд РФ и Белоруссии в соревнования IIHF.

При этом председатель Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон подчеркнул, что российскую сборную следует и дальше отстранять от международных соревнований. Королевство, по его мнению, является сильным игроком и имеет «довольно хорошую позицию».