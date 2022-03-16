В Еврохоккейтуре на два года нашли замену сборной России

Сборная Швейцарии на два года заменит команду России на этапах Евротура. Об этом сообщается на официальном сайте Швейцарской хоккейной ассоциации. Такое решение было принято после отстранения российской сборной от международных соревнований на неопределённый срок по решению Международной федерации хоккея (IIHF).

В текущем сезоне Швейцария сыграет вместо РФ в Шведских хоккейных играх, которые пройдут с 5 по 8 мая.

Ранее сборные команды России и Белоруссии по решению совета Международной федерации хоккея (IIHF) были на неопределённый срок отстранены от международных соревнований. Омск и Новосибирск при этом лишились права на проведение молодёжного чемпионата мира — 2023. При этом Россия пока не лишилась права на проведение в стране взрослого чемпионата мира — 2023, запланированного на 5--21 мая в Санкт-Петербурге.

Евротур — ежегодный международный турнир с участием сборных России, Финляндии, Чехии и Швеции. Каждая страна-участница проводит по одному турниру серии, у России это был Кубок Первого канала.

Россия является действующим победителем Еврохоккейтура. В текущем сезоне после двух этапов она находится на третьем месте с 10 очками. Лидером является сборная Швеции (12 очков), второй идёт сборная Финляндии (10 очков).

Ранее сообщалось, что некоторые российские хоккеисты, выступающие в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), рассматривают варианты с получением политического убежища или вида на жительство в Северной Америке. По данным зарубежных СМИ, представители и юристы спортсменов связывались с адвокатами по иммиграционным делам, чтобы обсудить этот вопрос.

В свою очередь легендарный чешский вратарь Доминик Гашек призвал руководство НХЛ приостановить контракты со всеми российскими хоккеистами. При этом он отмечает, что ему жалко игроков, которые не поддерживают действия российских властей.