В «дерби силовиков» на Кубке мэра Москвы ЦСКА по буллитам обыграл «Динамо»

https://static.news.ru/photo/8421d4f4-e960-11ea-8099-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЦСКА

Второй игровой день предсезонного турнира «Кубок мэра Москвы» завершился «дерби силовиков», в котором ЦСКА в серии буллитов одолел «Динамо» — 4:3Б (1:3, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0).

В составе «армейцев» в основное время матча дублем отметился Антон Слепышев (голы на 1-й и 23-й минутах), ещё одну шайбу забросил Андрей Локтионов (24-я минута).

У «бело-голубых» отличились Даниил Тарасов (5-я минута), Михал Чайковски (7-я) и Теэму Пулккинен (8-я).

В серии послематчевых бросков победным стал буллит нападающего «армейцев» Николая Голдобина.

После двух туров в турнире лидирует подмосковный «Витязь» (4 очка), на втором месте расположился московский «Спартак» (3). На третьей и четвёртой строчках находятся «армейцы» (2) и динамовцы (1).

В субботу, 29 августа, в заключительный день Кубка мэра Москвы «Динамо» сыграет с «Витязем» (начало в 15:00), а ЦСКА — со «Спартаком» (19:15).

«Витязь» вышел в единоличные лидеры турнира благодаря победе над «красно-белыми» в овертайме (3:2), ранее писал NEWS.ru.