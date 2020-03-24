https://static.news.ru/photo/9f08478a-6dd7-11ea-b1b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПХК ЦСКА Москва/vk.com

Исполнительный директор профессионального хоккейного клуба ЦСКА Владимир Герасимов рассказал, когда команда приступит к тренировкам.

Не могу сказать, когда команда вновь соберётся на тренировки в штатном режиме. Все находятся в равных условиях, мы зависим от решения правительства. В первую очередь мы заботимся о здоровье спортсменов, — сказал Герасимов корреспонденту NEWS.ru.

Ранее КХЛ приняла решение приостановить второй этап чемпионата в связи с рекомендациями Министерства спорта, решениями региональных властей и с учётом эпидемиологической обстановки. Позже президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что вариант, при котором сезон-2019/20 не будет доигран, рассматривается, писал NEWS.ru.