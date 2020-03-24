Исполнительный директор профессионального хоккейного клуба ЦСКА Владимир Герасимов рассказал, когда команда приступит к тренировкам.
Не могу сказать, когда команда вновь соберётся на тренировки в штатном режиме. Все находятся в равных условиях, мы зависим от решения правительства. В первую очередь мы заботимся о здоровье спортсменов, — сказал Герасимов корреспонденту NEWS.ru.
Ранее КХЛ приняла решение приостановить второй этап чемпионата в связи с рекомендациями Министерства спорта, решениями региональных властей и с учётом эпидемиологической обстановки. Позже президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что вариант, при котором сезон-2019/20 не будет доигран, рассматривается, писал NEWS.ru.
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