В четвертьфинале молодёжного ЧМ Канада играет и не попадёт на Россию

https://static.news.ru/photo/ca245e46-4c06-11eb-a25d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В четвертьфинале молодёжного чемпионата мира Канада не попадёт на Россию.

Молодёжная сборная Канады по хоккею в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира проиграла команде Чехии.

Турнир проходит в канадском Эдмонтоне. И он почти завершился. Об этом стало известно после этой игры. Россияне сыграют в четвертьфинале с немцами.

В других четвертьфиналах сыграют США и Словакия, Канада и Чехия, Финляндия и Швеция.

Матчи 1/4 финала МЧМ-2021 пройдут 2 и 3 января. Сборная России проведёт свой матч с Германией 2 января, начало — в 20:00 мск.