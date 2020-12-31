В четвертьфинале молодёжного ЧМ Канада играет и не попадёт на Россию

В четвертьфинале молодёжного чемпионата мира Канада не попадёт на Россию.
Молодёжная сборная Канады по хоккею в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира проиграла команде Чехии.
Турнир проходит в канадском Эдмонтоне. И он почти завершился. Об этом стало известно после этой игры. Россияне сыграют в четвертьфинале с немцами.
В других четвертьфиналах сыграют США и Словакия, Канада и Чехия, Финляндия и Швеция.
Матчи 1/4 финала МЧМ-2021 пройдут 2 и 3 января. Сборная России проведёт свой матч с Германией 2 января, начало — в 20:00 мск.