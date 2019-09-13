https://static.news.ru/photo/8a52bcac-d54e-11e9-a3f9-fa163e074e61_660.jpg Йозеф Яндач Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач после возвращения из России был госпитализирован.

Сейчас мне тяжело говорить, я побывал в больнице, пью антибиотики. Заболел, врачи выписали антибиотики. Самочувствие неважное. Слабость и всё остальное, — заявил специалист изданию « Чемпионат ».

Тренер признался, что в ближайших планах у него значится покой и реабилитация, отметив, что пока он далеко не загадывает.

Чешский специалист покинул пост главного тренера «Металлурга» после трёх матчей в регулярном чемпионате КХЛ.

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