Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач после возвращения из России был госпитализирован.
Сейчас мне тяжело говорить, я побывал в больнице, пью антибиотики. Заболел, врачи выписали антибиотики. Самочувствие неважное. Слабость и всё остальное, — заявил специалист изданию «
Чемпионат».
Тренер признался, что в ближайших планах у него значится покой и реабилитация, отметив, что пока он далеко не загадывает.
Чешский специалист покинул пост главного тренера «Металлурга» после трёх матчей в регулярном чемпионате КХЛ.
Ранее News.ru писал, что ЦСКА уступил в овертайме нижегородскому «Торпедо».