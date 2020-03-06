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Одиннадцатикратный победитель Кубка Стэнли в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль» канадец Анри Ришар скончался на 85-м году жизни.

В «Монреале» опечалены тем, что сегодня утром скончалась одна из величайших легенд клуба — Анри Ришар. Наши искренние соболезнования семье, — говорится в сообщении пресс-службы «Монреаля».

Ришар провёл в «Монреале» всю карьеру, завершив её в 1975 году. Спустя четыре года он был введён в Зал хоккейной славы.

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