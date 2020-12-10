Умер хоккеист Артём Чернов

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Обладатель Кубка Гагарина и чемпион России в составе московского «Динамо» Артём Чернов скончался в возрасте 38 лет. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Чемпион страны и обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Артем Чернов скончался в возрасте 38 лет. Хоккейный клуб «Динамо» Москва выражает искренние соболезнования родным и близким Артема. Хоккейный клуб «Динамо» Москва выражает искренние соболезнования родным и близким Артёма, — сообщили в клубе.

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О причинах смерти не сообщается. Первой о трагедии рассказала жена бывшего хоккеиста Кирилла Кольцова Светлана в Instagram. Она также призвала всех желающих помочь семье Артёма материально, связаться с ней.

В 2000 году Чернов стал серебряным призёром юниорского чемпионата мира. Форвард выступал за новокузнецкий «Металлург», «Авангард», «Спартак», «Торпедо», «Автомобилист», «Атлант», «Салават Юлаев», «Нефтехимик» и «Витязь». В сезоне-2011/12 стал обладателем кубка Гагарина.

В КХЛ Чернов провёл 300 матчей в КХЛ и 111 (47+64) очков.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Федерация хоккея сообщила о заменах в составе сборной России.