Умер экс-тренер «Спартака» Милош Ржига

https://static.news.ru/photo/4eb70a1c-ec4b-11ea-9482-fa163e074e61_660.jpg Милош Ржига Фото: Katerina Sulova/CTK/Global Look Press

Бывший главный тренер московского клуба КХЛ «Спартак» и сборной Чехии по хоккею Милош Ржига скончался на 62-м году жизни. Проблемы со здоровьем у него начались летом этого года, 18 августа его госпитализировали в одну из больниц Праги.

Последний месяц был большой битвой, я благодарю всю семью и всех близких, которые были с нами и старались изо всех сил. И я хотел бы от всей души поблагодарить своего отца за всё, что он всегда делал для других, — цитирует чешский портал Isport его сына Милоша Риха — младшего.

Он попросил «всё хоккейное движение, болельщиков и друзей» почтить память отца.

Ржига также тренировал «Химик», «Атлант», СКА и «Авангард». Последним местом работы в КХЛ был «Слован».

Как писал NEWS.ru, тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Фёдора Емельяненко Владимир Воронов скончался в возрасте 55 лет. Об этом сообщил сам спортсмен. Он выразил искренние соболезнования родным и близким своего наставника, отметив, что с детства тот был частью его семьи — требовательным, но отзывчивым, так как всегда был рядом в тяжёлые и счастливые моменты жизни.