Умер двукратный олимпийский чемпион по хоккею Шадрин

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, пятикратный чемпион мира и трёхкратный чемпион СССР в составе «Спартака» Владимир Шадрин умер на 74-ом году жизни. Эту информацию передаёт пресс-служба московской команды.

В заявлении хоккейный клуб «Спартак» выразил соболезнования родным и близким Владимира Шадрина, а также всем болельщикам, кто знал и любил прекрасного хоккеиста и замечательного человека.

Большую часть карьеры хоккеист провёл в составе «Спартака», с которым выиграл три чемпионата страны (1967, 1969, 1976). Со сборной СССР Шадрин дважды выигрывал Олимпиаду (1972, 1976) и пять раз становился чемпионом мира (1970, 1971, 1973–1975).

Ранее сообщалось, что голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» и сборной Латвии Матис Кивлениекс скончался.