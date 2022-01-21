Умер четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли Гиллис

Умер бывший нападающий клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» и «Баффало» Кларк Гиллис. Ему было 67 лет. Об этом сообщили в пресс-службе «Айлендерс».

Он олицетворял собой то, что значит быть представителем «Айлендерс». Гордость, которую он чувствовал, играя за клуб, была очевидна в его готовности сделать всё, чтобы победить, — сказал президент и генеральный менеджер клуба Лу Ламориелло.

О причинах смерти спортсмена не сообщается.

Гиллис выступал за «Айлендерс» с 1974 по 1986 год. В составе клуба он стал четырёхкратным обладателем Кубка Стэнли (1980, 1981, 1982, 1983). Всего Гиллис провёл в составе клуба 872 игры, набрав 663 очка. Также 86 игр он провёл за клуб «Баффало». Там он набрал 34 очка.

В 1996 году девятый номер, под которым выступал Гиллис, был изъят из обращения в «Айлендерс». В 2002 году канадец был введён в Зал хоккейной славы.

Ранее сообщалось, что игрок хоккейной команды «Сарматы» Александр Фролов скончался во время матча с «Крымскими волками» в рамках Ночной хоккейной лиги Республики Крым. Как сообщили в пресс-службе соревнований, после очередной смены спортсмен почувствовал себя плохо и впоследствии потерял сознание. Хоккеист скончался в машине скорой помощи.