У российского хоккеиста угнали машину за 3 млн рублей У вратаря СКА Иванова угнали автомобиль Hyundai Tucson

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге у 19-летнего вратаря хоккейного клуба СКА Сергея Иванова угнали автомобиль Hyundai Tucson стоимостью 3 млн рублей, сообщает Telegram-канал «112». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Автомобиль пропал с парковки на улице Коллонтай. Его исчезновение спортсмен обнаружил накануне утром, после чего сообщил в полицию. В ходе расследования установлено, что угнанная машина попадала в поле зрения камер видеонаблюдения на улицах Северной столицы.

Ранее в Ростовской области мужчина обратился в полицию с заявлением об угоне нового автомобиля. В ходе расследования правоохранители установили, что он инсценировал кражу, чтобы не выплачивать кредит за машину. На такой шаг мужчина решился, оставшись без работы. «Похищенный» автомобиль он просто перегнал к своему знакомому.

Автоюрист Дмитрий Славнов рассказал, что универсальной «таблетки» от угона автомобиля не существует. Для минимизации рисков кражи машины он посоветовал владельцам комбинировать автономное и механическое противоугонные устройства.