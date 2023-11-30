«У нас это в крови»: зачем дерутся хоккеисты и почему им разрешено

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Форвард ХК «Детройт Ред Уингз» Клим Костин провел короткую, но эффектную драку с канадцем Уиллом Кайли из «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче НХЛ. Россиянин заступился за пострадавшего одноклубника и победил противника. NEWS.ru рассказывает подробнее об этом эпизоде, почему драки разрешены в хоккее и какие столкновения на льду были самыми запоминающимися.

Из-за чего Костин подрался с Кайли

Конфликт Клима Костина и Уилла Кайли произошел после того, как канадец грубо толкнул на борт одноклубника россиянина Шейна Гостисбера. Хоккеист ХК «Детройт Ред Уингз» скинул перчатки и несколько раз ударил противника. Кайли упал на лед, а потом арбитры по свистку остановили драку. Оба спортсмена получили по две минуты штрафа. Костина наказали за грубость, Кайли — за грязный силовой прием против Гостибера.

Россиянин поступил как классический тафгай — игрок ХК, который мешает соперникам и использует силовые приемы, устрашение противника и опекает лучших хоккеистов своей команды. Он также может устроить драку ради поднятия боевого духа одноклубников в сложный момент игры.

Фото: Jesper Zerman/Keystone Press Agency/Global Look Press Клим Костин

Когда в НХЛ были востребованы тафгаи

С 1970-х по начало 2000-х в каждой команде НХЛ были тафгаи. В числе силовых игроков разных лет такие хоккеисты, как Боб Проперт, Тони Твист, Тай Доми и Дэйв Уильямс, Евгений Артюхин, Андрей Назаров и Александр Свитов.

С середины нулевых спрос на тафгаев в НХЛ резко упал. Это могло произойти после введения потолка зарплат: клубам стало невыгодно держать на балансе хоккеистов, которые лучше умеют драться, чем играть. Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн постепенно вводил запреты и ограничения, касающиеся драк. В апреле этого года он заявил, что сейчас в 80% матчей лиги потасовки отсутствуют.

«Это, наверное, рекордно низкий показатель. Типы драк, которые у нас бывают, по сравнению с тем, что было несколько лет назад, — это спонтанная эмоциональная реакция на происходящее на льду. У нас нет игроков, задачей которых является бой, как это было раньше. Роль драк в игре эволюционировала, они действительно выступают в качестве термостата. Не забывайте, что у нас очень быстрая, эмоциональная игра, в которой телесный контакт поощряется», — заявил Беттмэн в интервью NPR.

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press Игрок ЦСКА Евгений Артюхин и игрок СКА Дмитрий Юдин во время матча ПХК ЦСКА (Москва) — ХК СКА (Санкт-Петербург)

Какие драки вошли в историю хоккея

Драки на льду начались во время первых в истории хоккейных матчей в конце XIX века и стали традиционными для этого вида спорта. В 1922 году НХЛ ввела за потасовки пятиминутные штрафы. Но они никого не напугали. Даже четырехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный обладатель Кубка Авко хоккеист Горди Хоу, который отлично умел играть, завоевывал командные титулы и устанавливал бомбардирские рекорды, любил подраться. До сих пор существует термин хет-трик Горди Хоу. Чтобы выполнить этот хет-трик, игрок должен забросить шайбу, сделать голевую передачу и поучаствовать в драке за один матч.

В СССР любое проявление неспортивного поведения на льду жестко каралось судьями. Именно поэтому во время матча Суперсерии-1972 между канадской и советской сборными известный комментатор Николай Озеров негодовал после возникшей на площадке потасовки. «Такой хоккей нам не нужен»! — заявил он в эфире.

Фото: Peter Bregg/AP/TASS Матч Суперсерии-1972 между канадской и советской сборными

Спустя 15 лет игроки молодежных сборных СССР и Канады на чемпионате мира в Чехии устроили драку, в которой участвовали все члены команд. В том числе и находившиеся на скамейках запасных. Чтобы усмирить дерущихся, в ледовом дворце выключили свет и вызвали полицейских с военными. По итогу всех участников конфликта и тренеров дисквалифицировали на полгода.

В российском хоккее классических тафгаев практически не было, и драки по большей части происходили спонтанно. Канадские игроки Дарси Веро и Крис Саймон из команды «Витязь» первыми начали нарушать правила и устраивать потасовки на льду в конце нулевых.

В январе 2010 года ХК играл в Чехове с «Авангардом». Матч остановили на четвертой минуте из-за массовой драки хоккеистов в формате «все против всех». Несколько игроков омичей получили травмы, обоим клубам записали техническое поражение, а «Витязю» пригрозили исключением из КХЛ. Больше столкновений подобного масштаба в российском хоккее не было.

Фото: Пресс-служба КХЛ/РИА Новости Матч между «Авангардом» и «Витязем» 9 января 2010 года был прекращен из-за драк

По каким правилам проходят драки в хоккее

Хоккеисты стараются соблюдать правила драк, хотя они нигде официально не написаны. Потасовка длится столько, сколько решит судья. Он прерывает хоккеистов либо после того, как противостояние зашло в тупик, либо после падения одного из игроков на лед. Остальные члены команды не вмешиваются в драку.

Перед тем как нанести первый удар, противники сбрасывают перчатки и шлемы. Как правило, участники драки получают по две минуты штрафа за грубость. Если один из них получит серьезную травму, санкции могут быть гораздо жестче.

Почему драки в хоккее не запретили

Многие хоккеисты считают, что полная отмена драк в хоккее, вероятно, вызовет бурное негодование и игроков, и тренеров, и болельщиков. По мнению сторонников потасовок, такие столкновения один на один на льду во время матча помогают сдерживать другие виды грубой игры, позволяют защищать своих звездных игроков и создают чувство солидарности среди хоккеистов одной команды.

«Если игра не идет и что-то не получается, то обязательно нужно взбодрить ребят, дать им выпустить пар, плюс это хорошая возможность перевернуть ход встречи. Это в футболе если одного человека коснёшься пальцем, то он сразу падает замертво и начинает валяться, а в хоккей играют настоящие мужики, здесь все другое. Драка для них в порядке вещей», — рассказывал «Чемпионату» легендарный тафгай НХЛ Андрей Назаров.

Читайте также:

«Разочаровался»: Фетисов о недопуске российских хоккеистов на Кубок мира

Покер Бостону — пример Овечкину: как россияне ставили рекорды в НХЛ

Олимпийский чемпион объяснил низкую результативность Овечкина

Раменское побоище, потасовка, развязавшая войну: массовые драки в спорте

Хоккеист умер во время матча в Москве