Специалисты университета Пенсильвании диагностировали у 23-летнего хоккеиста злокачественную опухоль костного скелета — саркому Юинга.

Он будет проходить дальнейшее тестирование на следующей неделе и сразу же начнёт лечение. Он не собирается играть до конца сезона. Клуб сделает всё возможное, чтобы поддержать Оскара и помочь ему в обеспечении наилучшей медицинской помощи, — цитирует генерального директора «Филадельфии» Чака Флетчера пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).