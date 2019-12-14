Форвард американского хоккейного клуба «Филадельфия Флайерз» швед Оскар Линдблум вынужден приостановить игровую карьеру из-за онкологии.
Специалисты университета Пенсильвании диагностировали у 23-летнего хоккеиста злокачественную опухоль костного скелета — саркому Юинга.
Он будет проходить дальнейшее тестирование на следующей неделе и сразу же начнёт лечение. Он не собирается играть до конца сезона. Клуб сделает всё возможное, чтобы поддержать Оскара и помочь ему в обеспечении наилучшей медицинской помощи, — цитирует генерального директора «Филадельфии» Чака Флетчера пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Ранее NEWS.ru писал о том, что бывший полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Василий Кульков перенёс 14-часовую операцию в 62-й московской больнице в Красногорске под руководством главврача Дмитрия Каннера.
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