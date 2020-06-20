У 11 хоккеистов НХЛ обнаружили коронавирус

https://static.news.ru/photo/b6ff530e-b2df-11ea-a662-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Одиннадцать игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сдали положительные тесты на коронавирус.

Всего в настоящий момент тестирование прошли 200 хоккеистов лиги. Все заразившиеся спортсмены переведены на карантин, сообщает пресс-служба НХЛ.

Текущий сезон НХЛ был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в НХЛ в марте 2020 года. Инфекция была выявлена у одного из игроков команды «Оттава Сенаторз».

Ранее NEWS.ru писал, что формат розыгрыша Кубка Стэнли, при котором в плей-офф выступят 24 команды, официально утверждён профсоюзом игроков (NHLPA) Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Состязание для определения обладателя трофея 2020 года пройдёт по данной схеме в случае, если сезон возобновится.