У 11 хоккеистов НХЛ обнаружили коронавирус

Одиннадцать игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сдали положительные тесты на коронавирус.
Всего в настоящий момент тестирование прошли 200 хоккеистов лиги. Все заразившиеся спортсмены переведены на карантин, сообщает пресс-служба НХЛ.
Текущий сезон НХЛ был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в НХЛ в марте 2020 года. Инфекция была выявлена у одного из игроков команды «Оттава Сенаторз».
Ранее NEWS.ru писал, что формат розыгрыша Кубка Стэнли, при котором в плей-офф выступят 24 команды, официально утверждён профсоюзом игроков (NHLPA) Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Состязание для определения обладателя трофея 2020 года пройдёт по данной схеме в случае, если сезон возобновится.
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