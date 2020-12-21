«Тяжеловато было»: нападающий Мамин рассказал о победе над Финляндией

https://static.news.ru/photo/336ebb52-42df-11eb-bc76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий сборной России Максим Мамин прокомментировал победу над командой Финляндии (5:1) в рамках заключительно матча Кубка России. Подопечные Брагина, одержав три победы, стали победителями домашнего этапа Еврокубка.

Мы играли по заданию, и у нас практически всё получилось. С финнами, конечно, уже тяжеловато было физически, но парни работали, поэтому результат пришёл. Здорово, что нашему звену сегодня удалось забить. Понравилось играть с Воронковым, он работоспособный парень, у него всё впереди, — сказал Мамин на послематчевой пресс-конференции.

Ранее NEWS.ru писал, что хоккейная сборная России со счётом 5:1 одолела команду Финляндии в последнем матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала. Шайбы у россиян забросили Вадим Шипачёв (14-я минута), Дмитрий Воронков (24-я и 29-я минуты), Павел Карнаухов (59-я минута) и Андрей Кузьменко (60-я минута). За финнов на 37-й минуте отличился Харри Песонен.

Главный тренер сборной России Валерий Брагин также прокомментировал результат матча на втором этапе Евротура с командой Финляндии (5:1).