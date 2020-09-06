Три отыгранные шайбы в Нижнекамске не помогли «Витязю» спастись

https://static.news.ru/photo/d9ff6692-f050-11ea-b9a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Хоккейный клуб «Нефтехимик» Нижнекамск/vk.com

Нижнекамский «Нефтехимик» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) едва не упустил победу над подмосковным «Витязем» — 4:3 (3:0, 0:1, 1:2).

В первом периоде у хозяев отличились Роман Граборенко (12-я минута), Отсо Рантакари (13-я) и Алексей Волгин (18-я).

Однако затем подмосковная команда сумела отыграться усилиями Маттиаса Теденбю (31-я минута), Фёдора Малыхина (51-я) и Александра Сёмина (58-я).

И всё же нижнекамцы вырвали победу в основное время: за 70 секунд до финальной сирены численное преимущество реализовал Александр Кучерявенко.

Магнитогорский «Металлург» на своём льду всухую разгромил ХК «Сочи» — 6:0 (1:0, 3:0, 2:0).

Дубли оформили легионеры «Магнитки» — чех Андрей Нестрашил (голы на 9-й и 34-й минутах) и канадец Тэйлор Бек (на 38-й и 56-й), ещё по одной шайбе забросили Максим Карпов (31-я) и Юхо Ламмикко (45-я).

Финский голкипер уральцев Юхо Олкинуора отразил 34 броска соперника и заработал первый «сухарь» в нынешнем сезоне.

Челябинский «Трактор» за секунду до финальной сирены позволил китайскому клубу «Куньлунь Ред Стар» избежать сухого поражения — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

В составе челябинцев точными бросками отметились Сергей Калинин (13-я минута), Антон Лазарев (26-я) и Виталий Кравцов (44-я).

Первого сухого матча в дебютном матче в КХЛ 28-летнего чешского голкипера «Трактора» Романа Вилла лишил форвард гостей Иван Николишин, использовавший большинство за семь десятых секунды до финальной сирены.

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