Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что очень слабые надежды у российских игроков, выступающих в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), принять участие в Олимпиаде-2020 в составе сборной.
Здесь (на Кубке Первого канала. — NEWS.ru) всегда выступает сильнейший состав. 50 лет прошло — а я как будто вчера играл! Мы уже думаем об Олимпиаде-2022, и поскольку проблески надежды на участие [игроков] НХЛ очень слабы, нужно наигрывать своих молодых ребят, которые выступают в КХЛ. Так что состав на Кубке Первого канала будет сильнейшим, — сказал Третьяк на пресс-конференции в преддверии турнира «Кубок Первого канала».
Ранее сообщалось, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Международная федерация хоккея (IIHF) могут в январе обсудить вопрос участия игроков лиги в Олимпийских играх 2022 года, писал NEWS.ru.
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