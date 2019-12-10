Здесь (на Кубке Первого канала. — NEWS.ru) всегда выступает сильнейший состав. 50 лет прошло — а я как будто вчера играл! Мы уже думаем об Олимпиаде-2022, и поскольку проблески надежды на участие [игроков] НХЛ очень слабы, нужно наигрывать своих молодых ребят, которые выступают в КХЛ. Так что состав на Кубке Первого канала будет сильнейшим, — сказал Третьяк на пресс-конференции в преддверии турнира «Кубок Первого канала».