Третьяк обвинил тренеров сборной РФ в неправильном использовании Овечкина

https://static.news.ru/photo/6a3354de-a687-11eb-bdb3-96000091f725_660.jpg Владислав Третьяк Фото: NEWs.ru

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что российские тренеры неправильно используют силы нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Его слова приводит РБК-Спорт.

Тренеры не всегда правильно его используют. В НХЛ Овечкин не тащит шайбу от своих ворот, а действует в завершающей фазе. Ему нужно выкладывать передачи, чтобы он пушечным броском вгонял шайбу в сетку, — заявил Третьяк.

По его словам, российский форвард способен пробить любого вратаря. Однако во время последних выступлений за сборную и Овечкин, и Евгений Малкин отличились только по голу. Отсюда возникают вопросы к тренерскому штабу. Для Третьяка очевидно, что специалистам необходимо «подумать над партнёрами».

Более того, как утверждает бывший хоккеист, российскому форварду будет очень сложно побить рекорд канадца Уэйна Гретцки. На данный момент на счету Овечкина 730 шайб, канадец опережает на 164 гола (894 заброшенные шайбы).

Ранее сообщалось, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин из-за травмы пропустил матч регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс». Последний раз такое случалось в 2015 году.