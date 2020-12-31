Третьяк дал совет молодёжной сборной России перед матчем с Германией на МЧМ

https://static.news.ru/photo/7095f952-4c4c-11eb-b55f-fa163e074e61_660.jpg Владислав Третьяк Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Хоккеисты молодёжной российской сборной в четвертьфинале мирового первенства должны подавить своего соперника — команду Германии — атакой и физической мощью и снять все вопросы по итогу встречи в первом периоде, заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

При этом игра не будет лёгкой прогулкой для россиян, считает он.

У немцев дисциплинированная команда, и она с каждой игрой показывает всё лучший и лучший результат. Поэтому нашим ребятам надо выходить и решать все вопросы в первом же периоде. <...> Наша команда выше уровнем, но это не значит, что будет легко. Нельзя расслабляться, каждый матч — это как финал, который надо играть на победу, — добавил глава ФХР в беседе с РИА Новости.

Президент ФХР назвал дисциплину залогом успеха российских хоккеистов. Третьяк подчеркнул, что победит тот, кто «сможет сдерживать свои эмоции, не удаляться на ровном месте».

Все матчи группового этапа с участием россиян начинались в 19:30 (05:30 мск). Игра с немцами 2 января начнётся в 10:00 (20:00 мск). Третьяк посчитал, что это обстоятельство не станет проблемой для спортсменов.

Ничего страшного, что для команды матч начнётся в другое время, чем было до этого. Болельщикам это удобное время. И ранним утром смотрели и болели за ребят, и вечером обязательно поболеем, — заключил президент ФХР.

Ранее заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил вероятность прохода российской молодёжной сборной в полуфинал в 99%, передавал NEWS.ru.