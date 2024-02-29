Тренера сборной РФ по хоккею отстранили из-за скандала на Кубке будущего ФХР отстранила на полгода тренера юниорской сборной России Титова

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Александр Титов

Дисциплинарный комитет Федерации хоккея России на полгода отстранил от работы главного тренера юниорской сборной Александра Титова из-за инцидента после финала Кубка будущего в Минске, сообщили в пресс-службе ФХР. Отмечается, что после матча с молодежной командой Белоруссии несколько игроков российской команды в знак протеста против судейства отказались забирать призы от организаторов турнира.

По итогам рассмотрения ДК ФХР постановил: главному тренеру Александр Титову в течение шести месяцев запрещена тренерская деятельность в сборных командах России, — говорится в сообщении.

Также согласно решению комитета, на три матча дисквалифицированы три игрока сборной: вратарь Петр Андреянов, а также нападающие Егор Сурин и Вадим Дудоров. Кроме того перечисленным спортсменам установили испытательный срок в шесть месяцев.

Ранее родители детей-хоккеистов пожаловались на тренера из альметьевской спортшколы «Нефтяник» в Татарстане, который, по их словам, бьет и унижает юных игроков. По их данным, прошлой осенью против мужчины возбудили уголовное дело по статье за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Родители рассказывают, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения кричал на ребят матом и оскорблял их, кроме того, на сборах в Нижегородской области тренер дал одному из парней подзатыльник, это действие попало на камеру видеонаблюдения.