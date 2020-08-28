Тренер ЦСКА рассказал о победе над «Спартаком»

https://static.news.ru/photo/39e48062-ea2d-11ea-a032-fa163e074e61_660.jpg Игорь Никитин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги Кубка мэра Москвы, по итогам которого «красно-синие» заняли второе место, победив в заключительном матче столичный «Спартак» (5:2).

Для меня результат не является главенствующим. Работы предстоит ещё очень много, но предыдущий чемпионский вариант состава тоже формировался не один день и не один год. Многое будет зависеть от умения терпеть и работать несмотря на неудачи, которое и отличает большого мастера, — сказал он.

Также наставник «армейцев» отметил позитивные качества новичка команды Николая Голдобина, перешедшего из клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс».

Естественно, мы знаем, как Николай умеет включать скорость и уходить от соперников. Надеюсь, он будет прибавлять в игре, как и все хоккеисты нашей команды, — подчеркнул он.

Никитин также с юмором ответил на вопрос, будут ли у ЦСКА ещё контрольные матчи перед стартом регулярного чемпионата КХЛ.

С Казанью будет, — с улыбкой ответил наставник «армейцев», имея в виду первый официальный поединок начинающегося сезона с «Ак Барсом», намеченный на 2 сентября.

Как писал NEWS.ru, в столичном дерби, закрывавшем программу игр традиционного предсезонного турнира «Кубок мэра Москвы», ЦСКА взял верх над «Спартаком» — 5:2 (1:1, 3:1, 1:0).