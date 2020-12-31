Тренер Плющев призвал сборную серьёзно отнестись к матчу с Германией на МЧМ

https://static.news.ru/photo/43a736b4-4c46-11eb-9f3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился своими ожиданиями от игры российской сборной в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею.

Думаю, на 99% мы должны решать этот вопрос, всё-таки уровень и класс нашего хоккея выше немецкого, ребята намного авторитетнее и серьёзнее. [Сборная России выйдет в полуфинал], если игроки серьёзно отнесутся к этому делу, — отметил Плющев, слова которого приводит ТАСС.

За выход в полуфинал сборная России сразится со сверстниками из Германии. Игра пройдёт 2 января. Начало в 20:00 мск.

Ранее NEWS.ru писал, что авторы официального сайта Национальной хоккейной лиги составили топ-16 лучших вратарей турнира. Первое место в списке занял российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский.

В минувшем сезоне россиянин провёл 52 матча и пропустил 133 шайбы. В регулярном чемпионате его коэффициент надёжности составлял 92,7%, он пропускал в среднем 2,56 шайбы за игру. В плей-офф показатель надёжности Василевского составил 91,7%.