Тренер «Питтсбурга» рассказал о восстановлении Малкина после травмы

Главный тренер команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан признался, что его обнадёживает состояние российского нападающего Евгения Малкина в процессе реабилитации. По словам специалиста, реабилитация форварда идёт по плану, его слова приводит пресс-служба НХЛ.

Его состояние в процессе реабилитации очень обнадёживает. Нам радостно говорить, что всё идет по плану. На днях у меня была возможность увидеть Джино на льду, и мне понравилось, что он выглядел так уверенно и солидно после долгого отсутствия, — заявил Салливан.

По словам наставника, медики «Питтсбурга» составили расписание восстановительных процедур для Малкина, при этом лишь часть из них составляют тренировки на льду. Салливан рассказал, что в последнее время Евгений работал очень много и усердно, поэтому в настоящий момент получил отдых.

Малкин известен по выступлениям за магнитогорский «Металлург» и «Питтсбург», состав которого он пополнил в 2006 году. В составе команды он стал трёхкратным обладателем Кубка Стэнли. В 940 матчах за команду он набрал 1104 очка (424 гола + 680 передач), что позволило ему расположиться на третьей строчке в списке лучших бомбардиров клуба. По этому показателю он уступает лишь Сидни Кросби (1326) и Марио Лемье (1723).

Ранее сообщалось, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог отметиться баллами за результативность в матче с «Лос-Анджелес Кингз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Российский форвард покинул лёд без набранных очков во второй встрече подряд. В нынешнем сезоне Овечкин записал на свой счёт 12 голов и 14 результативных передач. Россиянин занимает второе место в гонке снайперов, пятое — в списке лучших ассистентов. По набранным очкам он уступает лишь дуэту форвардов «Эдмонтон Ойлерз» — Коннору Макдэвиду (10 + 19) и Леону Драйзайтлю (17 + 16).