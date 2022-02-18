Тренер оценил шансы российских хоккеистов в матче со шведами на ОИ

Сборная Швеции по хоккею — крайне дисциплинированная и грамотная команда, россиянам будет нелегко в борьбе с ними, поэтому шансы на победу российской сборной тренер по хоккею Владимир Плющев оценил в 50%. По его словам, исход матча будет зависеть от незначительных аспектов, а также от игры в обороне и атаке обеих команд, пишет «360».

Шансы на победу — 50 на 50. Все будет зависеть от многих нюансов в игре. Все будет зависеть от игры в обороне, в атаке. Шведы — очень грамотная команда, дисциплинированная. На ровном месте две минуты не славливают, — заявил Плющев.

Он считает, что российские хоккеисты положительно выделяются своим характером: они борются до конца и не уступают шведам в скорости движения по полю. Шведская сборная, в свою очередь, отличается хорошей тактикой и отработанной техникой, резюмировал Плющев.

Ранее хоккеист Александр Кожевников назвал NEWS.ru слабые места сборной Швеции по хоккею. По его словам, они устают к третьему периоду и иногда не успевают возвращаться назад. Россияне же для победы должны показать выносливость, проявить ответственность и реализовывать свои моменты.