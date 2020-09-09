Тренер футбольного «Спартака» посетил матч КХЛ

https://static.news.ru/photo/107e160c-f2cf-11ea-aa22-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/spartak_hc

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» (Москва) Доменико Тедеско посетил матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «красно-белыми» и уфимским «Салаватом Юлаевым».

Футбольный «Спартак» после паузы в календаре Российской премьер-лиги (РПЛ) на матчи сборных ведёт подготовку к главному дерби страны с ЦСКА, которое состоится 13 сентября на столичной «ВЭБ Арене».

Хоккейный «Спартак» после победы в дерби с «Динамо» (3:1) в минувший понедельник проводил первый домашний поединок в новом сезоне, принимая на своём льду одного из лидеров Восточной конференции КХЛ «Салават Юлаев».

Как писал NEWS.ru, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский «Металлург» дома обыграл хабаровский «Амур» — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0).