https://static.news.ru/photo/4212c1b8-7f58-11e9-9e91-fa163e074e61_660.jpgАлександр Овечкин и Анастасия ШубскаяФото: Chris Williams/Icon Sportswire/imago sportfotodienst/Global Look Press
Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц посетовал на ошибки в игре с «Вашингтон Кэпиталз» (4:6), в которой Александр Овечкин оформил второй подряд хет-трик. После поражения его команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) он отметил игру россиянина.
Это команда чемпионской породы, они много раз совершали камбэки в этом году. С ними нельзя сбрасывать ногу с педали газа, а мы этого не сделали. Там есть суперзвезда, Овечкин поднял свой уровень величия, — заявил Тротц в эфире клубного телевидения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 18 января вошёл в десятку лучших снайперов в истории НХЛ. Овечкин трижды поразил ворота «Нью-Йорк Айлендерс», забив свой 692-й гол в Северной Америке. 34-летний капитан «Вашингтона» превзошёл по числу заброшенных шайб легендарного канадского форварда Марио Лемье.