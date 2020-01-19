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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин дал комментарий по поводу своего второго подряд хет-трика в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). На этот раз он забросил три шайбы в ворота «Нью-Йорк Айлендерс», что позволило его команде выиграть со счётом 6:4.

Я оставил всё на льду, потому что дальше у меня отпуск. Теперь настало время перегруппироваться и подготовиться ко второй части сезона, — цитирует форварда официальный Twitter клуба. Овечкин считает, что...