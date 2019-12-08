https://static.news.ru/photo/a0068e9c-193d-11ea-85dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Во втором в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уральском дерби челябинский «Трактор» сумел в гостях взять реванш у магнитогорского «Металлурга». В первом победа была за «Магниткой» (5:2), теперь верх взяли «трактористы» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

Победную шайбу на 52-й минуте забросил Руслан Карлин.

Голкипер «Трактора» Иван Федотов отразил 31 бросок соперника и отыграл «на ноль» первый матч в нынешнем сезоне.

Несмотря на победу, челябинцы продолжают оставаться худшей командой Восточной конференции, занимая 12-е место с 28 набранными очками после 37 игр. У «Магнитки» — 39 очков после тех же 37 проведённых встреч и восьмое место на «Востоке».

Казахстанский «Барыс» удачно съездил на Черноморское побережье, убедительно обыграв ХК «Сочи» — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0).

В составе команды из Нур-Султана дублем отметился Роман Старченко (голы на 25-й и 41-й минутах), по одной шайбе забросили Даррен Диц (23-я) и Джесси Блэкер (45-я).

Автором единственного гола у южан стал на 28-й минуте Павел Макаренко.

«Сочи» упустил возможность приблизиться к ярославскому «Локомотиву», с 39 очками находящемуся на восьмом месте в таблице Западной конференции. «Курортники» отстают на пять очков, проведя на игру больше. «Барыс» с 44 очками после 34 встреч занимает третье место на «Востоке».

«Автомобилист», принимая у себя в Екатеринбурге рижское «Динамо», едва не разбазарил преимущество в три шайбы, в итоге удержав победу — 5:4 (2:0, 1:0, 2:4).

На 5-й минуте Дэн Секстон вывел уральцев вперёд, затем дубли оформили Питер Холланд (голы на 18-й минуте в меньшинстве и на 48-й) и Георгий Белоусов (39-я и 49-я).

Рижане начали погоню на 46-й минуте с гола Бенджамина Маршалла, затем забивали Микелис Редлихс (49-я), Лаурис Дарзиньш (53-я) и Гинтс Мейя (59-я), причём ассистентский хет-трик оформил Маршалл, набравший четыре очка по системе «гол плюс пас». Но сравнять счёт и перевести встречу в овертайм гости не успели.

Защитники «Автомобилиста» Михаил Мамкин и Алексей Василевский провели соответственно 400-й и 300-й матчи в КХЛ, форвард Виталий Попов — 200-й.

После этой победы уральцы набрали 43 очка и догнали в таблице Восточной конференции уфимский «Салават Юлаев», проведя на две игры меньше (35 против 37). Команды делят четвёртое-пятое места.

«Адмирал» два дня подряд проводил домашние матчи во Владивостоке и добился двух побед. Накануне «моряки» в основное время обыграли подмосковный «Витязь», теперь в серии буллитов одолели китайский «Куньлунь Ред Стар» — 5:4Б (1:0, 2:2, 1:2, 0:0, 1:0).

Хозяева постоянно вели в счёте в основное время благодаря голам Кирилла Воронина (19-я минута), Юрия Петрова (27-я), Мартина Бакоша (37-я) и Маркуса Юнга (44-я). Однако гости из Пекина сумели отыграться усилиями Брэндона Ипа (26-я минута), сделавшего дубль Тайлера Вона (голы на 37-й и 57-й минутах) и Итана Уэрека (58-я).

В серии послематчевых буллитов победу дальневосточникам принёс бросок капитана команды Константина Глазачева.

«Адмирал», набрав 42 очка в 34 играх, закрепился на шестом месте в таблице «Востока». «Куньлунь» с 39 очками после 36 проведённых встреч находится на границе зоны плей-офф, деля седьмое-девятое места на «Востоке» с новосибирской «Сибирью» и «Магниткой».

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