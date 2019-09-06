https://static.news.ru/photo/fd949e82-d225-11e9-abf1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Челябинский «Трактор», проводивший два спаренных матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Хабаровске с «Амуром», вновь, как и накануне, добился победы. Причём с тем же счётом, но не в овертайме, а в основное время — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).

В составе уральцев отличились Андрей Попов (36-я минута) и Лукаш Седлак (49-я), у хозяев единственную шайбу забросил Валерий Васильев (59-я).

После этой победы «Трактор» набрал пять очков в четырёх матчах и вышел на третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

В другом матче игрового дня китайский «Куньлунь Ред Стар» в Шэньчжене с минимальным счётом победил уфимский «Салават Юлаев» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

Победную шайбу на 29-й минуте забросил Итан Уэрек. Голкипер «Куньлуня РС» Джереми Смит отразил все 30 бросков по воротам.

Накануне «Салават Юлаев» одержал победу в Новосибирске над «Сибирью», писал ранее News.ru.