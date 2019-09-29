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Челябинский «Трактор» и нижегородское «Торпедо» в очередных матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) добились домашних побед соответственно над ярославским «Локомотивом» и ХК «Сочи».

«Трактор» обыграл «Локомотив» с минимальным преимуществом — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0).

У уральцев шайбы забросили Фёдор Малыхин (22-я минута) и Томаш Гика (25-я), ярославцы ответили голом Антона Ландера (27-я).

Победа «Торпедо» над «Сочи» получилась более убедительной — 4:1 (1:1, 3:0, 0:0).

Счёт на 9-й минуте открыли южане — отличился Дмитрий Лугин, «автозаводцы» до первого перерыва отыгрались усилиями Дамира Жафярова (19-я минута), а затем благодаря голам Михаила Орлова (31-я), Чарлза Геноуэя (38-я) и Андрея Белевича (39-я) уже во втором периоде обеспечили себе победу.

Набрав 16 очков после 13 проведённых игр, «Торпедо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

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