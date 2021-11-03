«Трактор» объявил об аренде хоккеиста «Рейнджерс» до конца сезона

Челябинский «Трактор» объявил о подписании контракта с нападающим команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталием Кравцовым. Об этом сообщается на официальном сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Мы рады, что договорились с «Рейнджерс», и теперь Виталий возвращается в «Трактор». Безусловно, он усилит нашу линию нападения и в нынешнем сезоне принесёт много пользы родной команде. Уверен, челябинские болельщики тепло его встретят, — заявил генеральный директор «Трактора» Иван Савин.

Отмечается, что Кравцов перешёл в «Трактор» из «Рейнджерс» на правах аренды. Контракт носит односторонний характер.

На драфте 2018 года 21-летний Кравцов был выбран под общим девятым номером. В сезоне-2020/21 он провёл 20 матчей за «Рейнджерс», в которых отметился двумя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами. В составе сборной России Кравцов завоевал бронзовую медаль молодёжного чемпионата мира 2019 года.

Ранее нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон поделился мнением о своём партнёре по команде Александре Овечкине. Канадец высоко отозвался о капитане коллектива и сравнил его с «почуявшей запах крови акулой».