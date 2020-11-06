«Трактор» и «Амур» обменялись Шаровым и Язьковым

https://static.news.ru/photo/8c0cb524-202b-11eb-83d3-fa163e074e61_660.jpg Александр Шаров Фото: hcamur.ru

Клубы КХЛ «Трактор» и «Амур» обменялись нападающими Никитой Язьковым и Александром Шаровым.

Как уточняет пресс-служба «Трактора», двусторонний контракт с 24-летним Язьковым рассчитан до 30 апреля 2021 года.

Язьков провёл в КХЛ 165 матчей и набрал 28 (15+13) очков. В 2018 году он стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса». На счету 25-летнего Шарова 265 матчей в КХЛ, в которых он набрал 49 (28+21) баллов.

Ранее NEWS.ru писал, что сборная России по хоккею одержала победу над Финляндией со счётом 6:2 в матче первого тура первого этапа Евротура — Кубка Карьяла.

Голы у россиян на счету Родиона Амирова (2-я минута), Марата Хуснутдинова (12), Ильи Сафонова (17), Даниила Чайки (36), Егора Чинахова (39) и Егора Афанасьева (53).