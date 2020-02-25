https://static.news.ru/photo/d6638940-5803-11ea-b410-fa163e074e61_660.jpg Фото: torpedonn/vk.com

Заключительным, 16-м участником плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стало нижегородское «Торпедо», обыгравшее на своём льду в матче регулярного чемпионата финский «Йокерит» — 3:1 (3:1, 0:0, 0:0).

Исход встречи был решён в первом периоде, когда «автозаводцы» обеспечили себе комфортное преимущество усилиями Джордана Шрёдера (9-я минута), Тая Рэтти (9-я, спустя 11 секунд) и Кирилла Уракова (13-я).

Автором единственной шайбы у «джокеров» стал на 12-й минуте Никлас Енсен.

Форвард финской команды Ессе Йоэнсуу провёл 300-й матч в КХЛ.

«Йокерит» (84 очка, 62 игры) завершил регулярный чемпионат, находясь на третьем месте в таблице Западной конференции, однако теоретически опередить клуб из Хельсинки может московское «Динамо».

«Торпедо» (64 очка, 62 игры) тоже провело заключительный матч в регулярном чемпионате и обеспечило себе участие в плей-офф — скорее всего, с восьмого места, поскольку «автозаводцев» может сместить с седьмой строчки в таблице подмосковный «Витязь».

Новосибирская «Сибирь» дома уверенно обыграла магнитогорский «Металлург» — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).

У хозяев отличились Александр Шаров (17-я минута), Олег Пиганович (23-я), Егор Миловзоров (32-я) и Юусо Пуустинен (49-я).

Уральцы сумели ответить единственным голом за авторством Евгения Бирюкова (43-я минута).

«Сибирь» (72 очка, 61 игра) занимает пятое место на «Востоке», «Металлург» (65 очков, 61 игра) уже точно финиширует седьмым в этой же конференции.

Череповецкая «Северсталь» в родных стенах взяла верх над ХК «Сочи» — 3:2 (2:1, 1:1, 0:0).

В составе «сталеваров» шайбы забили Илья Хохлов (4-я минута), Джеффри Кинрейд (5-я) и Александр Петунин (22-я).

Авторами заброшенных шайб у южан стали Никита Точицкий (16-я минута) и Денис Мосалёв (37-я).

После победы «Торпедо» над «Йокеритом» сочинцы потеряли все шансы на выход в плей-офф, а если бы сохраняли их, что поражение в Череповце перекрыло бы «курортникам» все пути в розыгрыш Кубка Гагарина. «Северсталь» ранее лишилась всех шансов на участие в плей-офф.

Минское «Динамо» на своей площадке проиграло ярославскому «Локомотиву» — 3:5 (1:2, 0:0, 2:3).

Победу «железнодорожникам» принесли точные броски Якуба Накладала (6-я минута), Павла Кудрявцева (за 15 секунд до первого перерыва), Григория Денисенко (42-я минута), Александра Дарьина (49-я) и Артёма Ильенко (59-я, в пустые ворота).

У минчан точными бросками отметились Александр Павлович (18-я), Райан Спунер (46-я) и Стефан Эллиотт (53-я).

«Локомотив» (72 очка, 61 игра) гарантированно займёт шестое место в таблице Западной конференции, минское «Динамо» давно потеряло все шансы на выход в плей-офф.

Подмосковный «Витязь» дома уступил столичному «Спартаку» — 2:4 (2:2, 0:0, 0:2).

У хозяев дубль оформил Святослав Гребенщиков (голы на 6-й и 14-й минутах), у «красно-белых» отличились Антон Злобин (12-я минута), Максим Гончаров (18-я) и также сделавший дубль Каспарс Даугавиньш (на 41-й и 42-й минутах с интервалом в 20 секунд).

«Спартак» (77 очков, 62 игры) финишировал пятым на «Западе», «Витязь» (63 очка, 61 игра) пока занимает восьмое место, но в заключительном поединке «регулярки» может обойти нижегородское «Торпедо».

Нижнекамский «Нефтехимик» добыл последнюю путёвку в плей-офф в Восточной конференции, обыграв в Хабаровске «Амур», писал ранее NEWS.ru.