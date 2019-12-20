https://static.news.ru/photo/f1feca3c-2411-11ea-94f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: hctorpedo.ru

Нижегородское «Торпедо» прервало серию из пяти поражений в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), разгромив на выезде в Пекине китайский «Куньлунь Ред Стар» — 7:2 (1:2, 4:0, 2:0).

У «автозаводцев» дубль оформил Джордан Шрёдер (голы на 5-й и 51-й минутах), на первой минуте второго периода с интервалом в 12 секунд отличились Станислав Бочаров и Даниил Ильин, остальные шайбы забросили Пол Щехура (23-я минута), Денис Баранцев (29-я) и Кирилл Ураков (55-я).

В составе пекинского клуба точными бросками отметились Брэндон Ип (5-я минута) и Денис Осипов (11-я).

В концовке третьего периода на площадке несколько раз вспыхивали потасовки, ряд игроков был удалён до конца игры, а общими усилиями команды набрали 138 минут штрафа: 91 — у хозяев, 47 — у гостей.

«Торпедо» (44 очка, 40 игр) занимает восьмое место в таблице Западной конференции, «Куньлунь» (45 очков, 40 игр) — шестой на «Востоке».

«Адмирал» во Владивостоке уверенно победил минское «Динамо» — 5:1 (1:0, 4:0, 0:1).

У «моряков» авторами голов стали Адам Альмквист (14-я минута), Маркус Юнг (25-я, в меньшинстве), Владимир Бутузов (31-я), Мартин Бакош (35-я) и Алексей Дробин (39-я). Избежать сухого разгрома минчанам помогла шайба Евгения Ковыршина на 48-й минуте.

«Динамо» потерпело девятое поражение подряд в чемпионате, «Адмирал» (44 очка, 37 игр) — седьмой в таблице Восточной конференции.

Челябинский «Трактор» дома в овертайме взял верх над нижнекамским «Нефтехимиком» — 2:1ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0).

Ессе Виртанен вывел уральцев вперёд на 6-й минуте, Марат Хайруллин сравнял счёт за 57 секунд до конца третьего периода. Форвард сборной Чехии Лукаш Седлак принёс победу «Трактору» на третьей минуте овертайма.

«Нефтехимик» (40 очков, 40 игр) проиграл четвёртый матч подряд в чемпионате, занимает десятое место на «Востоке» и отстаёт от зоны плей-офф на три очка.

Московский «Спартак» вырвал сверхволевую победу у «Сочи», подмосковный «Витязь» дома проиграл «Барысу», писал ранее NEWS.ru.