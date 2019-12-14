В поединке второго тура Кубка Первого канала со сборной Чехии в составе российской команды наконец-то сыграли оба Владимира Ткачёва. И не просто сыграли, а вместе выходили на лёд в одном звене: Владимир Эдуардович, игравший на фланге, стал автором победного броска в серии послематчевых буллитов, а Владимир Александрович организовывал игру тройки на позиции «центра». После окончания встречи нападающий казанского «Ак Барса» Владимир А. Ткачёв ответил на вопросы корреспондента NEWS.ru.

— В отличие от предыдущего поединка со шведами, когда первый период остался за соперником, теперь российская сборная здорово провела стартовый отрезок, забросив две шайбы. Сделали выводы после поражения от «Тре Крунур»?

— Я не считаю, что по содержанию игры матч с Чехией получился у нас лучше. На мой взгляд, второй и третий периоды против шведов мы провели гораздо увереннее в техническом плане, и ошибок допустили не так много. Как следствие, у нас было значительное преимущество. А что касается поединка с Чехией, здесь нужно сказать большое спасибо Илье Сорокину: наш вратарь в очень многих эпизодах нас выручил, а мы непозволительно часто пропускали контратаки соперника. Но в целом здорово, что сумели вернуться в игру после третьей пропущенной шайбы, сравняли счёт и в итоге довели игру до победы. Безусловно, нам много над чем ещё нужно работать, но в этом матче все были молодцы, старались, пластались, бросались под шайбу.

Владимир А. Ткачёв ak-bars.ru

— С чем связан игровой спад во втором периоде, когда наша сборная упустила добытое в первой 20-минутке преимущество в две шайбы?

— Действительно, провальный был этот период с нашей стороны... Вышли на него какими-то расслабленными. Нельзя было такое допускать — нужно было наоборот наращивать преимущество и не давать шансов сопернику уравнять игру.

— Многие болельщики с интересом ждали, когда же два Владимира Ткачёва сыграют за сборную России в одном звене — и вот это случилось. Как вам игралось с тёзкой и однофамильцем?

— В принципе нормально, хотя, конечно, далеко не всё получалось. Но одну шайбу нашей пятёрке удалось забить, в третьем периоде получилось несколько по-настоящему хороших смен. А вот в первой и второй 20-минутках было гораздо больше поводов для недовольства собой.

— Судьба встречи могла решиться и в основное время, и в овертайме, когда случилось несколько удалений у обеих команд. Почему всё-таки не забили с игры и довели дело до серии бросков?

— Обе команды здорово играли в обороне, делали всё, чтобы не пропустить. И даже в овертайме, когда играть приходилось в формате «четыре на три», обороняющиеся игроки — что у нас, что у чехов — действовали максимально самоотверженно. Возможно, и игрокам атакующей стороны в каких-то эпизодах недоставало уверенности. Отсюда и ничейный результат после овертайма.

— На Кубке Карьяла чешская сборная сумела победить россиян. Как сейчас изменилась эта команда, стала ли сильнее?

— Не могу сравнивать, потому что на первом этапе Евротура я в российскую сборную не вызывался, а за матчами Кубка Карьяла особо не следил.

— Какие впечатления от возвращения в сборную?

— Очень рад снова играть за национальную команду. Здесь всегда отличная атмосфера, а на домашнем этапе Евротура играть перед своими болельщиками вдвойне приятно. Здесь всегда царит позитив и отличный настрой, которые хочется подкреплять победами.

— В заключительном туре Кубка Первого канала сборной России предстоит встретиться с финской командой на футбольной арене в Петербурге. Для вас это будет первый подобный матч при такой большой зрительской аудитории?

— Да, на футбольном стадионе сыграю впервые. Не сомневаюсь, что в этой игре эмоции будут особыми, поэтому жду её с нетерпением.